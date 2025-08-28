El Gobierno gazatí avisa de que el sur de la Franja ya está "superpoblado"

La Oficina de Medios del Gobierno gazatí emitió un comunicado en respuesta a un mensaje en X del portavoz en árabe del Ejército israelí, Achivay Adraee, en el que intenta desmontar los "rumores falsos" de que no hay espacio en el sur de la Franja de Gaza para alojar al aproximadamente millón de gazatíes que habrán de abandonar la ciudad de Gaza.

Adraee, que adjuntó un mapa en su mensaje, dijo que hay "vastas áreas vacías" en el sur de la Franja, en los campamentos centrales y en la zona de Mawasi, algo que las autoridades gazatíes niegan.

Para el Gobierno gazatí, esas afirmaciones se enmarcan en una "campaña de propaganda" para quebrar la firmeza del pueblo palestino de Gaza y del norte de la Franja.

Según la Oficina de Medios, las gobernaciones del sur y del centro de la Franja de Gaza "ya están completamente superpobladas", con más de 1,25 millones de desplazados forzosos que huyeron de los bombardeos incesantes del norte y que viven en tiendas de campaña improvisadas, sin sus necesidades básicas cubiertas.

Además, las zonas sureñas y los campamentos centrales mencionados por Adraee son "parcelas limitadas de tierras inadecuadas" para albergar a una población tan numerosa como la que habita la ciudad de Gaza.

La Oficina de Medios dijo que se trata, en su mayoría, de tierras agrícolas, terrenos privados o bajo amenaza de bombardeos.

Señalando a esas tierras como destino de los habitantes de la ciudad de Gaza, "la ocupación busca crear una nueva crisis humanitaria, sumándose a la tragedia que se ha prolongado durante casi 700 días de genocidio", agregó la Oficina.

Y añadió que el mapa difundido por Israel es "engañoso", porque ignora la "catastrófica realidad del hacinamiento extremo y la ausencia de infraestructuras".

"Oculta el hecho de que cualquier nuevo movimiento de población provocaría mayor sufrimiento, la propagación de enfermedades y el empeoramiento de la hambruna", subraya el comunicado.

La Oficina aseveró, asimismo, que el desplazamiento forzoso impuesto por Israel "constituye un crimen de guerra" y un "crimen de lesa humanidad" según el derecho internacional.

También denunció la "política de limpieza étnica" de Israel, cuyo Ejército ha matado a más de 62.000 personas desde que comenzó el conflicto en octubre de 2023, según el registro de las autoridades sanitarias.