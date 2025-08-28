El presidente de Argelia, Adbelmadjid Tebboune, cesa de sus funciones a su primer ministro

Argel, 28 ago (EFE).- El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, cesó este jueves de sus funciones a su primer ministro, Mohamed Nadir Larbaoui -en el cargo desde noviembre de 2023-, mediante un decreto que el Ejecutivo difundió en Facebook, sin detallar las razones.