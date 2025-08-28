El reparto de menores inmigrantes aviva las críticas de la derecha al Gobierno español

La derecha considera una "amenaza" el aviso reiterado del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de que, si las regiones se niegan -la mayoría gobernadas por el PP-, "tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación".

Por el contrario, los conservadores apuntan que las fuerzas de seguridad se tendrían que utilizar para el control fronterizo y luchar contra las mafias ilegales de tráfico de personas.

Según dijo hoy el secretario general del PP, Miguel Tellado, uno de sus dirigentes más relevantes de la derecha, esta "amenaza" es propia de cualquier régimen "menos de una democracia".

También el gobierno conservador de la región de Galicia denunció amenazas, insultos e intimidación por parte del Ejecutivo.

Pese a las críticas, el PP aseguró que las regiones que gobierna cumplirán la ley, al tiempo que reprochó al Gobierno que esté cumpliendo a cuentagotas con la acogida de un millar de menores solicitantes de asilo que le ordenó el Tribunal Supremo.

Los conservadores también creen que el sistema no es equitativo porque no se derivarán menores inmigrantes al País Vasco ni Cataluña y ven favoritismo político del Gobierno en ello. Quedan fuera del sistema porque se considera que ya han hecho un esfuerzo de acogida de menas superior al de otras regiones.

El mecanismo, regulado por ley, pretende aliviar los más que saturados servicios de asistencia de menores inmigrantes del archipiélago atlántico de las Canarias y de las ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla, que sufren una fuerte presión migratoria desde hace años.

Tanto Canarias como Ceuta y Melilla -dos ciudades autónomas gobernadas por el PP- han pedido ya formalmente la contingencia migratoria extraordinaria, que debe declarar el Gobierno, para que se derive a parte de los menores a otras partes del país y a los que lleguen a partir de septiembre.

Canarias, donde cogobierna el PP, y Ceuta han exigido y respaldado la reforma de la ley de extranjería que establece el reparto obligatorio, pues acogen el triple de menas de lo que les correspondería.

A este sistema, por el que se trasladarían 3.000 menores inmigrantes y a los que lleguen desde septiembre, se opone el PP, que votó en contra de la reforma legislativa, y diez regiones gobernadas por este partido, que han recurrido al Tribunal Constitucional, al igual que Castilla-La Mancha, presidida por los socialistas.

En estas circunstancias, el líder de la extrema derecha parlamentaria Vox, Santiago Abascal, pidió hoy "confiscar y hundir" el buque de la ONG Open Arms, dedicado a rescatar inmigrantes en el Mediterráneo, pues lo considera un "barco de negreros".

Son declaraciones de un "auténtico fascista", replicó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

La embarcación permanecerá en Canarias durante dos meses en una campaña de concienciación sobre el drama de la ruta atlántica de inmigración como respuesta a "discursos xenófobos" y para "recuperar" un poco de humanidad.