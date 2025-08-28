Emma Stone, todo brillo en la alfombra roja de Venecia

Con el pelo corto y un original vestido con falda corta abullonada sobre una larga más ajustada, la actriz llegó acompañada por su marido, el cómico Dave McCary.

Los fans no cesaron de gritar su nombre hasta que se acercó a ellos para firmar autógrafos y hacerse fotos, primero brevemente porque la reclamaban para los posados oficiales, aunque luego regresó y dedicó más tiempo a sus seguidores.

Posó sola en la alfombra roja y acompañada por el resto del equipo de 'Bugonia', el filme de Yorgos Lanthimos presentado este jueves en la competición de Cannes que ella protagoniza junto a Jesse Plemons y en el que también aparecen Alicia Silverston, Aidan Delvis o Stavros Halkias.

Plemons lucía un esmoquin clásico, Lanthimos un traje gris oscuro de chaqueta cruzada con camisa marrón de cuello mao y Silverston, un vaporoso vestido blanco de manga larga.

A la proyección también asistieron Willem Dafoe, con una poblada barba y una enorme sonrisa, y Noomi Rapace, que presenta en Venecia el filme 'Mother', en el que interpreta a la madre Teresa de Calcuta.