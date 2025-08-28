Encuesta revela amplio apoyo de taiwaneses a la democracia y temor a mayor polarización

El sondeo, divulgado hoy por la Fundación para la Democracia de Taiwán (TFD), también muestra, sin embargo, que las recientes campañas de destitución de legisladores han profundizado la división partidaria en la isla.

El estudio, elaborado por el Centro de Estudios Electorales de la Universidad Nacional Chengchi, refleja que un 50,5 % de los encuestados respalda el uso del mecanismo de revocación para destituir a representantes o cargos públicos considerados incompetentes, mientras que un 38,4 % lo percibe como un “instrumento de venganza política”.

En paralelo, más del 60 % de los ciudadanos consultados considera que los equilibrios democráticos funcionan mejor cuando el presidente y la principal fuerza del Legislativo pertenecen a partidos distintos, frente al 24,5 % que rechaza esa fórmula.

“Los taiwaneses creen que el Ejecutivo debe estar supervisado por el Parlamento”, indicó Hsiao Yi-ching, director del centro de estudios, quien subrayó que el fracaso de las recientes votaciones de destitución contra parlamentarios del opositor Kuomintang (KMT) “no fue sorprendente” a la luz de estas preferencias sociales.

El politólogo Franck Liu, de la Universidad Nacional Sun Yat-sen, apuntó que los datos evidencian el deseo de que el Legislativo actúe como contrapeso, aunque también muestran que la pugna entre el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) y la oposición “ha profundizado las fisuras sociales”.

Ambos académicos coincidieron en que la salida a este escenario pasa por una mayor negociación política entre oficialismo y oposición, y remarcaron la necesidad de reforzar la transparencia y la comunicación pública de las políticas, especialmente ante el electorado más joven.

Por su parte, la presidenta de la TFD, Liao Da-chi, destacó que el sondeo muestra un apoyo “abrumador” a la democracia: casi un 80 % de los 1.218 entrevistados en la encuesta, realizada entre el 24 y el 29 de junio, coincidieron en que, pese a sus problemas, este sistema sigue siendo el más adecuado.

La TFD es una organización sin ánimo de lucro financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán para promover la democracia en la región y suele estar encabezada por expresidentes del Legislativo.

“Ese respaldo transversal a la democracia es particularmente valioso en un contexto internacional de retroceso democrático”, sostuvo Liao.