Entre 8 y 15 años de cárcel para tres condenados por corrupción en Cuba

Por segunda vez en el último mes, el espacio televisivo 'Hacemos Cuba' estuvo dedicado a tratar sobre hechos de corrupción administrativa en empresas estatales, uno de ellos detectado en la dirección de Finanzas y Precios de la provincia Pinar del Río (oeste).

La principal implicada, con una pena de 15 años de prisión, es la directora de Finanzas y Precios de la provincia, quien transfirió alrededor de dos millones de pesos (unos 83.000 dólares al cambio oficial para personas jurídicas o 71.091 millones de euros) de forma irregular y se benefició parcialmente de ese dinero.

La funcionaria también fue condenada por autorizar pagos a otra entidad privada por servicios no realizados y por falsificar facturas por 70.000 pesos cubanos (unos 2.916 dólares o 2.497 euros).

El informe televisivo denunció otro caso en el que se cometieron cinco delitos, entre ellos uno contra la seguridad de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y sus servicios, y otros de tráfico de influencias y falsificación de documentos bancarios.

Un día antes, medios estatales informaron que a cuatro directivos de una empresa estatal en la provincia Sancti Spíritus (centro), les fueron impuestas condenas de hasta veinte años de cárcel, por actos de malversación que provocaron pérdidas de casi 100 millones de pesos cubanos.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Cancel, ha reiterado la "tolerancia cero" de su Gobierno con los delitos económicos y durante una reunión con la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que la corrupción "retrasa el desarrollo social, el crecimiento y el desarrollo económico", además de generar desconfianza en la población.

Cuba atraviesa una profunda crisis económica en los últimos cinco años por los efectos de la pandemia y su combinación con la caída del turismo, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y los errores en las políticas económicas y monetaria.