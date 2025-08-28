España convoca al jefe de negocios de la embajada rusa en protesta por el ataque en Kiev

Madrid, 28 ago (EFE).- El Ministerio español de Asuntos Exteriores ha convocado al encargado de negocios de la embajada de Rusia en España para protestar por el "inaceptable ataque" ruso contra la Delegación de la Unión Europea en Ucrania, que ha costado la vida a víctimas civiles en Kiev.