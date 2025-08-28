Mundo

España convoca al jefe de negocios de la embajada rusa en protesta por el ataque en Kiev

Madrid, 28 ago (EFE).- El Ministerio español de Asuntos Exteriores ha convocado al encargado de negocios de la embajada de Rusia en España para protestar por el "inaceptable ataque" ruso contra la Delegación de la Unión Europea en Ucrania, que ha costado la vida a víctimas civiles en Kiev.

28 de agosto de 2025 - 13:15
Fuentes del Ministerio han informado este jueves de que ha sido adoptada la medida diplomática de convocar al encargado de negocios de la embajada.

Previamente, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha condenado los bombardeos rusos en Kiev contra la Delegación de la UE en Ucrania por ser una "violación flagrante del derecho internacional".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha agradecido en otro mensaje el apoyo de Pedro Sánchez ante esta nueva ofensiva aérea rusa, que ha dejado al menos diez muertos, entre ellos un niño, según han informado autoridades ucranianas.

