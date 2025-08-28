España se desmarca de la propuesta alemana para recuperar el servicio militar

El Gobierno apoya el actual modelo militar basado en unas Fuerzas Armadas profesionales, según ha asegurado este mismo jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles, desde Berlín tras reunirse precisamente con su homólogo alemán, Boris Pistorius: "cada país tiene su modelo".

Y España "tiene unas Fuerzas Armadas profesionales, comprometidas en misiones internacionales y en lucha contra incendios. Lo que nosotros hacemos es apoyar el modelo que tenemos en este momento", ha dicho Robles.

Reitera así el mensaje que ya lanzó hace más de un año en el Congreso: "No va a haber servicio militar en España, en absoluto, ni creo que se le haya pasado por la cabeza a nadie", dijo Robles en marzo de 2024 ante la posibilidad de que la amenaza rusa a Ucrania se extendiera a otros países europeos.

Prueba de que el servicio militar estaba alejado de las preocupaciones de la sociedad española está el hecho de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no realiza encuestas sobre este asunto desde 2017, año en el que casi el 75 por ciento de la población consideró "nada probable" que en los siguientes tres años se planteara la posibilidad de hacerse reservista voluntario.

Las circunstancias mundiales han cambiado desde entonces y el clima bélico se ha incrementado notablemente, algo que ha llevado al Consejo de Ministros alemán a aprobar un proyecto que sienta las bases para aumentar el reclutamiento, inicialmente a partir de la voluntariedad, con el propósito de llegar a tener en torno a 260.000 soldados activos, cerca de 80.000 más que actualmente, y además aumentar el número de reservistas hasta los 200.000.

A partir de 2026 se reintroducirá un registro obligatorio en Alemania para determinar qué personas están en edad y en condiciones de prestar el servicio y en caso de que la voluntariedad no alcance, se plantea acudir al servicio militar obligatorio, suspendido en 2011.

En España se había eliminado el servicio militar mucho antes, en 2001.