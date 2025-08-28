Evo Morales inicia registro de militantes para el reconocimiento de su partido en Bolivia

El exgobernante presidió una reunión con un grupo de dirigentes en la localidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, para dar prioridad a la constitución de un partido político para las elecciones subnacionales e iniciar el registro de militantes a Evo Pueblo.

Morales (2006-2019) fue el primero en registrar sus datos en un libro notariado para después dar paso a la inscripción de los dirigentes que asistieron a la reunión.

En el acto también se entregaron miles de credenciales de militancia a los representantes de los nueve departamentos y algunas organizaciones sociales, quienes se encargarán de distribuirlas entre sus respectivos simpatizantes.

Además, Morales tomó juramento a un grupo de dirigentes que ahora forman parte de la comisión que hará seguimiento al proceso de registro de la personería del bloque político.

En noviembre del año pasado, la Justicia y el ente electoral reconocieron como nuevo jefe del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) al dirigente Grover García, afín al gobierno de Luis Arce, lo que puso fin a casi tres décadas de liderazgo de Morales en dicho partido.

En febrero, el político renunció al MAS y anunció la conformación del bloque Evo Pueblo, aunque no pudo participar en las elecciones del pasado 17 de agosto debido a que no tenía el tiempo suficiente para lograr el reconocimiento de la nueva organización política.

Morales, que gobernó Bolivia en tres ocasiones, buscó ser candidato con un partido prestado, pese a que un fallo constitucional indica que la reelección en Bolivia es admitida por una única vez de forma continua y sin posibilidad a un tercer mandato.

Sin embargo, el partido con el que el expresidente buscó inscribir su candidatura quedó fuera de la elección debido a la cancelación de su personería jurídica, ya que en los comicios de 2020 no superó el 3 % de los votos, el umbral mínimo para mantener su legalidad.

Ante esto, Morales y sus seguidores impulsaron el voto nulo en la reciente primera vuelta electoral del 17 de agosto como protesta a la no inscripción de su candidatura en los comicios.

La elección culminó con la victoria del centrista Rodrigo Paz (32,06 %) y el exmandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) (26,70 %), quienes volverán a enfrentarse en la segunda vuelta del 19 de octubre.

La elección también supuso la separación del oficialismo en tres frentes: el MAS que impulsó la candidatura del exministro Eduardo del Castillo, que logró salvar al partido con el 3,17 %, y el bloque del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que fue candidato con alianza Popular y obtuvo el 8,51 %.

Esta jornada, Morales reiteró que el voto nulo ganó en la mayoría de las circunscripciones y municipios de Bolivia y que fue un castigo a la traición de Rodríguez, considerado hasta hace poco su sucesor político, y del mandatario Arce. El voto nulo obtuvo un 19.78 % en las elecciones.

Morales y Arce protagonizaron una disputa por las decisiones del Gobierno, el control del MAS y la candidatura presidencial que comenzó a finales de 2021.