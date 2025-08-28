Fiscalía paraguaya pide cooperación a islas Seychelles por caso de expresidente Abdo

El fiscal adjunto de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa de Paraguay Manuel Doldán remitió a la Oficina del Fiscal General de Seychelles una solicitud de cooperación "en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", señaló la Fiscalía en un comunicado.

La Fiscalía indicó que el pedido se respalda en una causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que involucra a Abdo Benítez, en un caso que fue denunciado por medios argentinos el 21 de julio pasado que el expresidente tachó el mismo día de "falsedad escandalosa".

El pasado 5 de agosto la Fiscalía reveló que abrió una investigación contra el Abdo Benítez luego de conocer las publicaciones de los medios de Argentina, que aseguraban que el político y su esposa, Silvana López Moreira, presuntamente tienen cuentas por casi 21 millones de dólares en Seychelles donde supuestamente establecieron dos sociedades en 2022 y 2023.

Abdo Benítez difundió en X el pasado 12 de agosto un informe atribuido al Gobierno de las islas Seychelles, según el cual "no existe constancia ni indicio" de que él y su esposa posean fondos, cuentas bancarias o intereses corporativos, inmobiliarios o financieros de otro tipo en el país africano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la misma red social, subrayó entonces que "las autoridades no pueden guiarse por engaños" y defendió que "deben ajustar su trabajo a la ley y nada más".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, el expresidente, que es miembro del gobernante Partido Colorado, pero de una facción diferente a la del presidente paraguayo, Santiago Peña, agregó que la política no puede ser "persecución y destrucción a toda costa del que piensa diferente".

El exmandatario también afronta un proceso judicial por presunta revelación de secretos de servicio y denuncia falsa, entre otros delitos, junto a siete de sus excolaboradores a raíz de una denuncia de su antecesor, Horacio Cartes (2013-2018), quien se declaró víctima, desde 2018, de una presunta "persecución" por parte de "personas en el ejercicio del poder político".