Francia no bloqueará cinco webs porno después de que adoptasen medidas para verificar edad

La Arcom "evaluará si los sistemas de verificación de edad puestos en marcha son conformes y responden a las exigencias técnicas solicitadas", señaló el organismo en un comunicado.

La ley francesa para regular internet aprobada en 2024 establece un sistema de verificación de edad más estricto que el actual basado en la emisión de un certificado de mayoría de edad bajo la práctica del "doble anonimato", diseñada para proteger la intimidad de los usuarios.

Este sistema incluye el envío del DNI del usuario o de una foto posteriormente analizada por la IA para constatar la edad.

Según 'Le Monde', las páginas que han incorporado alguna de las nuevas formas de verificación son Xnxx, Xvideos, Xhamster, Xhamsterlive e Tnaflix. Los cinco habían sido advertidos por la Arcom para que aplicasen la ley francesa bajo la amenaza de bloquear sus contenidos si no cumplían.

Las webs porno habían postergado la aplicación de la ley alegando que el sistema de verificación diseñado por las autoridades pone en peligro la vida privada de los consumidores y es poco fiable. Asimismo, aseguran que esa verificación corresponde a las empresas que gestionan las licencias de los ordenadores o teléfonos inteligentes, como Apple, Google y Microsoft.

De hecho, una de ellas, Xhamster -con sede en Chipre- logró que un tribunal administrativo francés suspendiese durante algunos meses la verificación por incumplir una normativa europea sobre libertad empresarial, hasta que el Consejo de Estado, la más alta instancia administrativa, lo restableciese en julio pasado.

En Francia, se estima que hay unos dos millones de menores que ven porno en línea cada mes, con una media de edad de doce años.

Según los especialistas, este fenómeno es preocupante porque moldea la manera en que los chicos y chicas ven el sexo, por la propagación de conductas machistas y violentas.