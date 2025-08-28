George Clooney muta en la estrella 'Jay Kelly' en Venecia

"Sentí que era importante que el público que viera la película tuviera una relación con el actor que la protagoniza", reconoció el realizador estadounidense este jueves durante la rueda de prensa de presentación de la Mostra.

Gary Cooper, Cary Grant, Robert De Niro... y ahora Hollywood puede presumir también de 'Jay Kelly', al menos en el mundo de Baumbach, que ha inventado en su cinta el personaje de un actor legendario al que da vida uno de los más famosos del mundo real, el mismo Clooney.

Jay Kelly es idolatrado por la audiencia pero, en la intimidad de su hogar, en su esfera personal, algo no va como debería: su vida llega la vejez, sus hijas parecen distantes, sus ídolos y mentores empiezan a desaparecer y su gloria parece más pasado que futuro.

Hasta que un día decide bajar del pedestal y emprender un viaje por la vieja Europa: en esta odisea física y sentimental en busca de su propia identidad, la estrella revivirá sus momentos más felices y volverá a tocar a la gente a la que hizo soñar desde la pantalla.

Le seguirán en esta aventura su leal representante, interpretado por Adam Sandler, y su jefa de prensa, Laura Dern, encargados de revelar al público los esfuerzos de la industria por proteger, arropar y, por qué no, consentir a las caprichosas estrellas.

Baumbach, viejo conocido en Venecia, donde de hecho ha estrenado sus dos últimas películas, 'Marriage story' (2019) y 'White Noise' (2022), apuesta ahora por la fama y la celebridad para seguir con su estudio de los sentimientos y de las relacione personales.

"Había algo que nos resultaba fascinante y sobre la premisa de una estrella de cine que, viviendo una crisis, emprende un viaje interior, psicológico y emocional. Explorar esa dicotomía entre la identidad y la interpretación", reconoció el cineasta.

Por eso, eligió desde el primer momento a Clooney para el papel.

"Es interesante porque el personaje huye de sí mismo durante gran parte de la película, desviando la atención y tratando de ocultarse. Y, esencialmente, lo que le pedía a George era que revelara cada vez más de sí mismo mientras actuaba", confesó.

El actor, sin embargo, poco pudo revelar ante los periodistas de Venecia ya que no pudo participar en la rueda de prensa debido a una sinusitis, según justificaron los organizadores del certamen, marcado este año por las protestas contra la guerra en Gaza.

Esto a pesar de que los días antes se dejó ver surcando la laguna veneciana junto a su esposa Amal. "Incluso las estrellas se ponen malas", comentó Baumbach ante la prensa.

Sandler, que sí acudió a la presentación, confesó su "emoción" por interpretar a un personaje tan cotidiano o familiar para él, un representante de actores y agradeció así el trabajo que para él han desempeñado a lo largo de su trayectoria.

"La película propone de una forma hermosa una reflexión sobre uno mismo (...) Refleja la calidad y la libertad de la honestidad frente a los momentos en los que nos ponemos una máscara"", resumió por su parte Dern, divertida agente de prensa.

La película está en la carrera por el León de Oro de esta edición número 82 de la Mostra y llegará a la plataforma Netflix el próximo 5 de diciembre, veinte días después de pasar por las salas de cine, a partir del 14 de noviembre.