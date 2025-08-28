Grupos conservadores latinoamericanos avalan despliegue militar de EEUU cerca de Venezuela

"Las fuerzas del bien, de la legítima defensa, de la liberación de esta gran nación, que es Estados Unidos, están en el Caribe para combatir uno de los flagelos más grandes que tiene la humanidad, que son los narcos", dijo en un acto en Miami el catedrático venezolano de la Florida International University (FIU), Luis González.

González, quien estuvo rodeado de líderes civiles y políticos cubanos, venezolanos, nicaragüenses y de otros países de Latinoamérica, sostuvo que se trataban de "horas importantísimas para la historia de la humanidad" al estar más cerca de acabar con "un Estado Frankenstein", en referencia a la Venezuela de Nicolás Maduro.

"Pedimos que (todos los países de América) se pronuncien a favor de esta acción humanitaria contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo", sentenció.

En el acto, que sirvió para promover la iniciativa "Alianza por la Libertad de América", también participó la representante de la asociación VenAmérica, Nelly Argüello, quien lamentó que en Venezuela las instituciones "están secuestradas" y "no hay seguridad de derechos".

Por lo que aseguró que la maniobra de Trump abría a su país de origen "la puerta a la libertad".

"Nos ha brindado esa posibilidad de ver lo que realmente está pasando en nuestros países y en toda Latinoamérica", expresó.

El presidente del Partido Nacional Cubano, Eduardo Arias, transmitió por su parte que "ha llegado el periodo de darle fin a este flagelo político-social".

"Espero que los acontecimientos que se están desarrollando sean lo suficientemente precisos y ejerzan la suficiente presión para, antes de que termine este año, poder liberar estos países: Venezuela, Cuba, Nicaragua y aquellos que hoy padecen de gobiernos con tendencia izquierda", agregó.

Mientras que la directora ejecutiva de 'A Voice for Freedom', la venezolana Mariela Giménez, destacó el rol que debe tener la comunidad internacional para liberar Venezuela, e insistió en que este es un momento de apoyar a Trump a pesar de algunas de sus medidas que puedan parecer contraproducentes para los venezolanos.

"No es momento de juzgar sino de apoyarlo, hay que apoyar la iniciativa que el Gobierno americano está teniendo para la región hemisférica, porque la narcotiranía no solamente está afectando a Venezuela, Colombia, los países latinoamericanos y el Caribe".

Además, el líder comunitario hondureño Orlando López instó a extender el apoyo de Trump hacia Honduras, donde se celebrarán elecciones generales el próximo noviembre.

Estados Unidos ha desplegado en los últimos días más de 4.000 militares, entre ellos unos 2.000 marines, además de aviones, barcos y lanzamisiles para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico.

El contingente incluye tres destructores (USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson), tres buques de transporte anfibio (USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale), el crucero lanzamisiles USS Lake Erie y el submarino de propulsión nuclear USS Newport News.

Según el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el operativo se enmarca en los esfuerzos de Washington por combatir al cártel de los Soles, una reconocida organización criminal compuesta por militares venezolanos que EE.UU. ha designado como terrorista.

Esta movilización se enmarca en un aumento de la presión sobre Venezuela y Maduro, sobre quien la Administración Trump duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.