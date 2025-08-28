Guterres dice que lo que pasa en Gaza "desafía la humanidad más básica"

Naciones Unidas, 28 ago (EFE).- La guerra en Gaza y sus terribles consecuencias humanitarias "son resultado de decisiones deliberadas que desafían la humanidad más básica (porque) Israel, como potencia ocupante, tiene obligaciones claras", dijo este jueves en una declaración ante los periodistas el secretario general de la ONU, António Guterres.