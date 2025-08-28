Guterres recuerda a Rusia que ataques contra civiles "son inaceptables y deben cesar ya"

La cifra de civiles muertos por la agresión rusa contra Kiev asciende a 14, entre los que se cuentan tres menores, según informaron las autoridades ucranianas.

Los ataques dañaron edificios de viviendas en varios distritos de la capital y provocaron daños en un centro comercial, una guardería, y el edificio de la delegación de la Unión Europea en Ucrania, así como en las oficinas del periódico Ukrainska Pravda.

Guterres, en una declaración emitida esta mañana, volvió a llamar a un alto el fuego que conduzca a una paz "sostenible" y que garantice "la soberanía, independencia y la integridad territorial de Ucrania, con sus fronteras internacionalmente reconocidas", lo que ha sido la postura tradicional de la ONU.

Sin embargo, las únicas iniciativas para poner fin a la guerra en Ucrania han partido de Estados Unidos -cuyo presidente, Donald Trump, ha recibido por separado a los mandatarios de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, respectivamente, con la ONU ausente de estos contactos.

De hecho, todas las gestiones diplomáticas emprendidas por Trump para solucionar o encauzar distintos conflictos en el mundo -entre Congo y Ruanda, Armenia y Azerbaiyán, o Egipto y Etiopía, entre otros, se han realizado a espaldas de la ONU, un síntoma más de cómo el Gobierno de EE.UU. está ignorando de forma ostentosa el papel de Naciones Unidas como guardián de la paz mundial.