Imputan a cabecilla del Clan del Golfo por asesinato de dos líderes sociales colombianos

Según el ente acusador, Robledo y al menos diez de sus hombres interrumpieron una reunión comunitaria en el pueblo Quebrada el Medio, en el municipio de Ituango (Antioquia), donde identificaron a los dos hombres, integrantes de la Junta de Acción Comunal (JAC), a quienes sacaron del lugar y los asesinaron a tiros en una carretera.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputó a Robledo los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, aunque el procesado no aceptó los cargos.

Alias Grone está en una cárcel desde mayo de este año, cuando fue capturado y judicializado por otros hechos de violencia atribuidos al Clan del Golfo en el norte de Antioquia, en el noroeste del país.

Jaramillo, presidente de la JAC, y Tapias, miembro de la misma organización comunitaria, eran además beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), una iniciativa del Gobierno para combatir el narcotráfico y mejorar las condiciones de vida de familias campesinas.

El doble asesinato coincidió con la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, el 7 de agosto de 2022, y fueron los dos primeros crímenes de líderes sociales reportados durante su Gobierno.

Según la ONG Indepaz, para agosto de 2022 al menos 114 líderes sociales habían sido asesinados en Colombia, y ese año la cifra ascendió a 189 debido a la crisis humanitaria que todavía persiste en zonas con fuerte presencia de economías ilegales y disputas de grupos armados.