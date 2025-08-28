Inflación de la energía en Latinoamérica bajó en junio a 1,26 % tras tres meses al alza

Quito, 28 ago (EFE).- El índice interanual de la inflación de la energía en Latinoamérica cayó en junio por primera vez en tres meses al registrar un 1,26 % tras haber llegado a 1,55 % en mayo, de acuerdo al reporte publicado este jueves por la Organización Latinoamericana de la Energía (Olade).