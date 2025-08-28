Inversión extranjera directa neta en Argentina cae un 90 % interanual en primer trimestre

Buenos Aires, 28 ago (EFE).- Argentina registró en el primer trimestre del año 611 millones de dólares de ingresos netos por inversión extranjera directa (IED), lo que supone un desplome del 90,2 % con respecto a igual período de 2024, de acuerdo a datos oficiales difundidos este jueves.