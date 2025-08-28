Israel bombardea Saná por segunda vez en una semana

"Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron con precisión un objetivo militar del régimen terrorista hutí en la zona de Saná, Yemen", señala un comunicado castrense.

Según el Ejército, los hutíes han estado operando bajo la dirección y financiación iraní "para dañar a Israel y a sus aliados" desde el comienzo de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, "socavando la estabilidad regional y perturbando la libertad de navegación global".

El comunicado agregó que las FDI "continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza a los ciudadanos del Estado de Israel".

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, lanzó una nueva advertencia a los insurgentes yemeníes. "Quien levante la mano contra Israel, le será cortada", amenazó y declaró: "Como advertimos a los hutíes en Yemen: tras la plaga de la oscuridad, viene la plaga de los primogénitos".

El domingo pasado, Israel bombardeó también en Saná el complejo militar donde se ubica el palacio presidencial hutí, dos plantas eléctricas y un almacén de combustible, que las autoridades israelíes vincularon a actividades militares de los hutíes, que controlan la capital.

Los rebeldes hutíes, aliados de Irán, lanzan con frecuencia misiles balísticos y drones contra Israel -la mayoría interceptados- en lo que describen como acciones de solidaridad con Gaza y en protesta por la guerra en la Franja.