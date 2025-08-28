Jueza de Nueva York rechaza pedido de Argentina en el caso por la nacionalización de YPF

Según informaron fuentes oficiales, Preska resolvió no hacer lugar a la moción de reconsideración que Argentina había presentado este miércoles ante la jueza superior del Distrito Sur de Nueva York.

El pasado 29 de julio, Preska ordenó a Argentina entregar comunicaciones desde dispositivos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios gubernamentales argentinos relativas al caso YPF.

Se trata de una medida denominada 'discovery' (descubrimiento), que implica la presentación de documentación orientada a ejecutar una sentencia a favor de la firma inglesa Burford Capital y de la estadounidense Eton Park en el juicio por la nacionalización de YPF.

Entre otras cosas, Preska ordenó a Argentina entregar el contenido de las comunicaciones por WhatsApp y correo electrónico de, entre otros, el exministro de Economía argentino Sergio Massa (2022-2023) y el actual titular de esa cartera, Luis Caputo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al solicitar a la jueza que reconsiderara su orden, Argentina planteó que el requerimiento de Preska resulta contrario a la jurisprudencia de los Estados Unidos y a la legislación argentina que protege los datos personales y las comunicaciones privadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fuentes de la Procuración del Tesoro -cuerpo de abogados del Estado argentino- consideraron que la decisión de Preska de rechazar el pedido formalizado este miércoles por Argentina es "incorrecta" y que se analizan "las vías procesales para su impugnación".

En 2015, tras comprar derechos de litigio al grupo argentino Petersen -antiguo accionista minoritario de YPF-, Burford Capital y Eton Park demandaron en tribunales de Nueva York al Estado argentino por la nacionalización de la petrolera en 2012.

En 2023, Preska falló a su favor y condenó al Estado argentino a pagarles 16.100 millones de dólares.

El pasado 30 de junio, la jueza ordenó a Argentina ceder a las firmas litigantes su participación del 51 % en la petrolera, pero el país suramericano apeló la medida ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, tribunal que dictó una suspensión administrativa temporal de la orden de Preska.

Si bien el caso se encuentra en apelación, Preska ha avanzado en las medidas de 'discovery' orientadas a identificar activos argentinos con los que eventualmente ejecutar el pago de la sentencia a los demandantes.

YPF, controlada por el Estado argentino y cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, es la mayor productora de hidrocarburos de Argentina.