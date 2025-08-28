La banda mexicana Camila celebra en Colombia 20 años de música con su 'Regresa Tour'

La banda ofrecerá tres conciertos en Colombia: el 24 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá, el 26 en el Centro de Eventos La Macarena de Medellín y el 27 en el Diamante de Béisbol de Cali.

"Estamos muy emocionados de volver a los escenarios los tres juntos y de compartir con todos nuestros seguidores nuestra música, la música de todos ustedes", expresaron los integrantes en un comunicado.

El espectáculo repasará los éxitos que marcaron a toda una generación, como 'Todo cambió', 'Mientes', 'Bésame', 'Coleccionista de canciones' y 'Aléjate de mí', canciones que convirtieron a Camila en uno de los grupos más icónicos del pop rock en español.

En su trayectoria, la banda ha dado más de 800 conciertos con entradas agotadas en 21 países. La gira 'Regresa Tour' ya ha recorrido escenarios de Venezuela, Perú, Centroamérica, Estados Unidos y México.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su álbum debut 'Todo Cambió' (2006) alcanzó certificaciones de oro y platino por sus altas ventas, mientras que 'Dejarte de Amar' (2010) les valió el Grammy Latino a Mejor Álbum Vocal Pop Dúo o Grupo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 2024, como preludio a esta gira, la banda publicó el álbum de estudio titulado 'Regresa', una colección de temas inéditos que celebra la esencia de Camila con sus características letras apasionadas y poderosas melodías.