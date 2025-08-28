La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 1,18 %

Buenos Aires, 28 ago (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con una subida del 1,18 %, hasta las 1.997.378,72 unidades.