La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 1,18 %

En tanto, el índice general S&P BYMA cerró con un alza del 0,85 % %, para quedar en 84.591.714,43 puntos.
Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Edenor (+5,2 %), Transportadora Gas del Norte (+4,7 %) y Telecom Argentina (+4,6 %).
Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de Aluar (-5 %), Transener (-1,9 %) y Ternium (-1,7 %).
Los títulos públicos argentinos avanzaron un 0,5 % promedio en sus cotizaciones en dólares, mientras que el índice de riesgo país de Argentina subió a 853 puntos básicos.
En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense en el estatal Banco Nación bajó 15 pesos, a 1.305 pesos para la compra y 1.345 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista bajó a 1.332,50 pesos por unidad.
En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 15 pesos, a 1.350 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia a la bajada.
El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó un 0,5 %, a 1.347,64 pesos por unidad.
En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió el 1 %, hasta los 1.344.05 pesos por dólar.