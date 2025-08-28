La Bolsa de Londres baja un 0,42 % en un día positivo para el resto de bolsas europeas

El índice principal londinense, el FTSE-100, retrocedió 38,68 puntos hasta los 9.216,82, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa empresas más pequeñas, generalmente británicas- decreció un 0,28 %, o 60,63 puntos, hasta los 21.744,40.

La aseguradora Aviva fue la más perjudicada de la sesión, después de que sus acciones disminuyeran un 3,10 %, seguida de la compañía inmobiliaria Land Securities Group, que cayó un 2,19 %, y la minera Endeavour Mining, que cedió un 2,04 %.

En el otro lado de la balanza, la lista de ganadoras la lideró la compañía minera Anglo American, que creció un 2,91 %, junto a la minorista de ropa de deporte JD Sports Fashion, que perdió un 2,81 %, y la empresa de ingeniería Weir Group, que descendió un 1,71 %.