La Bolsa de Milán sube un 0,23 % impulsada por la revisión al alza del PIB de EE.UU.

Roma, 28 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE subió un 0,23 % hasta los 42.447,10 puntos, impulsada por el repunte del optimismo en los mercados tras la revisión al alza del crecimiento del PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre,