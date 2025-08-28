La Bolsa de Milán sube un 0,23 % impulsada por la revisión al alza del PIB de EE.UU.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share subió también un 0,23 % hasta los 45.067,71 enteros.
Durante la sesión se intercambiaron 1.130 millones de acciones por un valor de unos 3.087 millones de euros (unos 3.603 millones de dólares).
Milán cerró en positivo tras tres jornadas consecutivas a la baja, en una sesión marcada por el nerviosismo de los mercados tras la publicación de la segunda estimación del PIB de Estados Unidos, que fue revisada al alza para el segundo trimestre del año.
La empresa con peores resultados de la jornada fue Telecom Italia, que cayó un 8,79 %, seguida de la petrolera Saipem (2,68 %), la red de cobros Nexi (1,05 %), el título energético Hera (0,86 %) y la fabricante de audífonos Amplifon (0,79 %).
Por el contrario, las compañías con mejores resultados fueron el fabricante de cables Prysmian, que subió un 2,93 %, la firma de moda Moncler (2,87 %), Stmicroelectronics (2,32 %), Banca Popolare Sondrio (1,39 %) y la banca Bper (1,28 %).