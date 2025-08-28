La Bolsa de París repunta el 0,24 % y suma dos sesiones en verde a pesar de incertidumbre

El CAC-40 cerró en los 7.762,60 puntos, con 23 valores en verde, 16, en rojo y uno sin cambios.
El fabricante de automóviles Renault (+3,64 %), el grupo de lujo Kering (+2,40 %) y el fabricante de semiconductores STMicroelectronis (2,30 %) encabezaron las subidas.
Evitaron mayores ganancias valores como la farmaceútica Sanofi, con una caída del -1,36 %.
El jefe del Gobierno francés, François Bayrou, se someterá el 8 de septiembre a una moción de confianza para buscar el respaldo parlamentario a su plan de austeridad de 44.000 millones para 2026, que tiene como meta de reducir el déficit y la deuda del país.
La votación, sin embargo, tiene buenas probabilidades de perderla y verse abocado a la dimisión si la oposición en bloque cumple con su promesa de pronunciarse contra la confianza, abriendo así una nueva crisis política en la segunda economía de la zona euro.