La Bolsa de París repunta el 0,24 % y suma dos sesiones en verde a pesar de incertidumbre

París, 28 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este jueves en positivo (+0,24 %) y encadena dos sesiones seguidas con leves alzas (tras la del miércoles del +0,44 %), que, no obstante, se quedan lejos de neutralizar las caídas del lunes y martes (un acumulado del -3,29 %) debido a la incertidumbre política que planea en Francia.