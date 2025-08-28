La bolsa de São Paulo gana un 1,32 % y roza su récord histórico al cierre

La plaza brasileña, la mayor de América Latina por volumen negociado, hilvanó así su segunda sesión consecutiva en verde, después de rebotar otro 1,04 % en la víspera.

El Ibovespa rompió su máximo intradiario, pero no terminó de establecer un nuevo récord al cierre, que alcanzó por última vez el pasado 4 de julio (141.263).

En el mercado de divisas, el real se apreció este jueves un 0,19 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,405 reales para la compra y 5,406 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros recibieron el impulso tanto del escenario interno como del externo, donde la economía de Estados Unidos demostró más fortaleza de la esperada.

En Brasil, la Policía desarticuló una trama multimillonaria de blanqueo de capitales a través de cientos de gasolineras y cuyos beneficios se desviaban después con la ayuda empresas de tecnofinanzas y grupos de inversión.

La investigación indica que el esquema podría estar vinculado con el Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor banda criminal del país y una de las más poderosas de Suramérica.

Los agentes de bolsa también celebraron los primeros sondeos de cara a las elecciones de 2026, que vaticinan igualdad entre el actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, y el gobernador de São Paulo, el conservador Tarcísio de Freitas.

Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado que se presentará a las presidenciales, aunque el mercado parece estar del lado de De Freitas, quien fue ministro en el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022).

En este contexto, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron las acciones de la cadena minorista Magazine Luiza (+9,2 %).

También subieron con fuerza la petrolera estatal Petrobras (+1,2 %), además de la banca, con ganancias de más del 2 % para Itaú y Bradesco.

En la otra cara de la moneda, la empresa de calzado Alpargatas y la aerolínea Azul encabezaron las pérdidas, al caer un 1,9 % y un 1,4 %, respectivamente.

El volumen negociado en el corro paulista rondó los 22.700 millones de reales (4.200 millones de dólares / 3.600 millones de euros), en 3,6 millones de operaciones.