La bolsa india cierra con una caída cercana al 1 % arrastrada por los aranceles de EE. UU.

Nueva Delhi, 28 ago (EFE).- Los mercados financieros de la India cerraron este jueves con una caída de casi un 1 %, arrastrados por la entrada en vigor de los aranceles punitivos del 50 % impuestos por Estados Unidos, en una reacción tardía después del cierre festivo del miércoles que había impedido asimilar de manera gradual la noticia.