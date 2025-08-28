La feria taurina mexicana de Tlaxcala 2025 presenta carteles con figuras españolas

Las cuatro corridas que conforman el serial se celebrarán entre el 25 de octubre y el 15 de noviembre en la Plaza Jorge 'Ranchero' Aguilar.

En la programación Diego San Román, Isaac Fonseca y Ernesto Javier 'El Calita' compartirán ciclo con los toreros ibéricos Borja Jiménez y Emilio de Justo.

Los cuatro espadas dejaron buenas sensaciones en la pasada Feria de San Isidro siendo Jiménez, Fonseca y De Justo triunfadores del serial madrileño con dos orejas el primero y una para cada uno de los otros dos diestros.

Además se dará la presentación del rejoneador español Guillermo Hermoso de Mendoza y la despedida de los ruedos de su compatriota Pedro Gutiérrez 'El Capea'.

No faltan toreros locales como Sergio Flores, José Luis Angelino y el veterano Uriel Moreno 'El Zapata'.

En el apartado ganadero se apuesta por la casta local con hierros tlaxcaltecas. Rancho Seco y García Méndez sobresalen de éstos.

La plaza de toros de Tlaxcala construida en el siglo XVIII es la más antigua en activo de América.

A diferencia de la mayoría de las ferias tradicionales en México, la de Tlaxcala no tiene un origen religioso. La primera edición en 1963 fue resultado de una Expo Ganadera e Industrial realizadas para la visita del entonces presidente de México, Adolfo López Mateos.

La decisión de las fechas elegidas, a finales de octubre y principios de noviembre, pretendió hacer coincidir la feria con las fiestas del Día de Muertos. Desde ese año se celebran corridas durante la Feria de Tlaxcala.

El serial iniciará el 25 de octubre, con una novillada con Juan Pablo Ibarra y Marco Peláez, seis novillos de diversas ganaderías tlaxcaltecas.

Mientras que el 1 de noviembre, se presentarán José Luis Angelino, Emilio de Justo y Sergio Flores, con toros de Hernández-Josio.

Mientras que el 2 de noviembre, Uriel Moreno ‘El Zapata’, Pedro Gutiérrez ‘El Capea’ y Diego San Román, con toros de García Méndez.

En tanto, el 8 de noviembre, lidiarán Ernesto Javier 'Calita', Borja Jiménez e Isaac Fonseca, con toros de José María Arturo Huerta.

Finalmente, el 15 de noviembre, estarán Guillermo Hermoso de Mendoza, Juan Pablo Sánchez y Alejandro Lima 'El Mojito', con toros de Hernández-Josio y Magdalena González.