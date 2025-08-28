La madre del tirador de Mineápolis trabajó en la escuela donde se produjo la masacre

Los Ángeles (EE.UU.), 28 ago (EFE).- La madre de Robin Westman, el atacante de la escuela católica de Mineápolis, trabajó en el centro donde se produjo el miércoles el tiroteo que dejó dos niños muertos y otros 17 heridos, entre ellos 14 menores de edad.