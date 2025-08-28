La ministra de Cultura será candidata a la alcaldía de París y Michel Barnier a diputado

Mientras, el exprimer ministro francés, Michel Barnier, será candidato a diputado de la Asamblea Nacional francesa en unos comicios parciales que se celebran en un barrio de París a finales de septiembre.

La decisión de la comisión de investidura de Los Republicanos cerró así el atisbo de crisis interna entre dos barones del partido. Dati, de 59 años, quería presentarse contra Barnier, de 74 años, disgustada por que este anunciase sin avisar la candidatura en el barrio de París (el VII) en el que ella es alcaldesa de distrito.

Dati, quien ya fue candidata a alcaldesa de la capital en 2020, cuando perdió ante la socialista Anne Hidalgo (que no puede presentarse en 2026 por cúmulo de mandatos), tendrá enfrente a una izquierda dividida entre varios candidatos.

La actual ministra, sin embargo, enfrenta un juicio, a una fecha por concretar, acusada de corrupción y tráfico de influencias pasivos en ejercicio de cargos públicos, así como los de encubrimiento de abuso de poder y abuso de confianza.

El caso se refiere a los 900.000 euros que Dati cobró de Renault-Nissan en concepto de asesoría jurídica entre 2010 y 2013, cuando era diputada europea.

Barnier, antiguo negociador europeo del Brexit y efímero primer ministro durante tres meses (septiembre-diciembre de 2024) víctima de una moción de censura, buscará regresar a la Asamblea Nacional por la anulación del mandato del diputado macronista Jean Laussucq, a quien la Justicia invalidó sus cuentas de campaña.