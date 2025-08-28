La OTAN estima que España ha llegado al 2 % de su gasto del PIB en defensa

En la comparación interanual, según cifras de la Alianza, España ha aumentado su gasto en defensa en un 43,11 %, de 22.693 millones de euros en 2024 a 33.123 millones en este curso.

En un comunicado, la OTAN señaló que se trata de cifras recopiladas hasta el 3 de junio de este año y estimó que todos sus países miembros cumplen ya con el objetivo de gasto del 2 % acordado en la cumbre de Gales en 2014 de cara a la década posterior, hasta 2024.

El año pasado, sólo 19 de los 31 llegaban a este hito, según datos de la Alianza.

Junto a España en el 2 % se sitúan Bélgica, República Checa, Luxemburgo y Portugal, mientras que otra decena de países registran porcentajes de gasto en defensa entre el 2 y el 2,1 % de su PIB.

Entre los países que destinaron un mayor porcentaje figuran Polonia (4,48 %), Lituania (4 %), Letonia (3,73 %), Estonia (3,38 %), Noruega (3,35 %) y Estados Unidos y Dinamarca (3,22 % en cada caso).

Respecto a la proporción del gasto de defensa invertido en equipos militares, España cumple el objetivo marcado de al menos el 20 % al alcanzar ya el 32,3 %.

En total, la Alianza calcula que su inversión en Defensa en 2025 fue de 1.404 billones de dólares, de los que solo 559.305 correspondieron a los aliados europeos y Canadá.

Bajo la presión combinada del presidente estadounidense, Donald Trump, y el esfuerzo ruso de guerra en Ucrania, los países de la OTAN acordaron en junio de este año un incremento radical de su gasto militar hasta el 5 % de sus PIB de aquí a 2035.

La cifra del 5 % es la suma de dos tipos de gasto: el grueso (3,5 %) corresponde a gasto militar estricto, como compras de armas, el pago de los salarios y pensiones de las Fuerzas Armadas, misiones y maniobras o investigación.

Además, los países deberán gastar un 1,5 % adicional de su PIB en seguridad en un sentido amplio.

España, no obstante, afirma que cumplirá con las capacidades que le pide la OTAN invirtiendo un 2,1 %.