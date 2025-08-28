La OTAN pide no ser "ingenuos" con Rusia tras el ataque con 18 muertos en Kiev

Bruselas, 28 ago (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este jueves que el ataque perpetrado la pasada noche por parte del Ejército ruso en Kiev demuestra que "no podemos ser ingenuos respecto a Rusia" y que Ucrania debe "tener lo que necesita para defenderse a sí misma" y asegurarse "una paz duradera".