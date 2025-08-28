La producción industrial de Japón se redujo el 1,6 % en julio

El cambio de tendencia llega tras el aumento del 1,7 % de junio y el incremento, más moderado, del 0,5 % de mayo, lo que muestra que la producción industrial del país asiático "fluctúa indecisamente", según el informe del Ministerio de Economía, Comercio e Industria.
En relación con julio de 2024, el índice se redujo el 0,9 %.
Las industrias que contribuyeron en mayor medida al avance de la producción industrial nipona en el séptimo mes del año fueron la maquinaria eléctrica y equipos electrónicos para la información y las comunicaciones y productos químicos (excluidos los inorgánicos y orgánicos, y los medicamentos), en ese orden.
Por el contrario, las empresas que experimentaron las disminuciones más significativas fueron las de vehículos de motor, maquinaria de producción, maquinaria de uso general y orientada a los negocios, también en esa secuencia.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Según los datos de un sondeo realizado por el ministerio con empresas nacionales, se prevé que la producción industrial japonesa aumente un 2,8 % en agosto, frente a la estimación previa de que el indicador aumentaría un 0,8 % en dicho mes; mientras que para septiembre se vaticina una bajada de un 0,3 %.
La producción industrial mide el ritmo de las fábricas japonesas y está considerada clave para anticipar la marcha de la economía del país asiático, altamente dependiente del sector manufacturero.