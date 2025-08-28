La SIP honra al presidente de Teletica René Picado con el Premio al Ejecutivo del Año

Miami (EE.UU.), 28 ago (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció este jueves que el Premio al Ejecutivo del Año 2025 se concede a René Picado Cozza, presidente de Televisora de Costa Rica (Teletica), en reconocimiento a una trayectoria que "ha fortalecido el principal grupo de empresas audiovisuales del país y aportado al interés público y a la democracia costarricense".