La tasa de desempleo de Japón baja al 2,3 % en julio

Tokio, 29 ago (EFE).- El índice de desempleo en Japón se redujo al 2,3 % en julio, un 0,2 % menos que en el mes precedente y la tasa más baja desde diciembre de 2019, informó este viernes el Ejecutivo nipón.