La tasa de desempleo de Japón baja al 2,3 % en julio

El número de desempleados en Japón en el séptimo mes de este año era de 1,64 millones, lo que supone 80.000 personas menos o una reducción del 4,7 % respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados por el Ministerio del Interior y Comunicaciones.
El número de personas con trabajo en el país asiático el pasado julio ascendió a 68,31 millones, 10.000 personas menos que el año pasado.
Mientras, el número de puestos de trabajo disponibles por cada cien personas en busca de empleo en Japón fue de 122 en el séptimo mes del año, sin cambios con respecto al mes de junio.