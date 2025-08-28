La tasa de desempleo en México llega al 2,8 % en julio

El dato sobre desempleo es menor al índice del 2,9 % del mismo mes de 2024, aunque mayor al de 2,7 % de junio pasado, precisó el organismo autónomo en su reporte.

La población desocupada fue de 1,7 millones de personas y la tasa de desocupación (TD), de 2,7 % de la PEA. Respecto a julio de 2024, la población desocupada decreció en 85.000 personas y la TD fue menor en 0,2 puntos porcentuales, detalló el Inegi.

La PEA del séptimo mes del año llegó a 62,5 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 60,2 % y una población activa superior en 390.000 personas a la de julio de 2024.

De la PEA, 60,8 millones de personas estuvieron ocupadas durante julio, 475.000 más que en el mismo mes de un año antes.

Las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 4,5 millones, el 7,3 % de la población ocupada, misma cantidad que en junio de 2024.

Los trabajadores informales en julio totalizaron 34,1 millones, lo que aumentó la tasa de informalidad al 56,1%.

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó con 44,1 % del total en servicios, en comercio 19,7 %, en manufacturas el 16 %; en actividades agropecuarias 11 % y en construcción 7,8 %.

Mientras que en ‘otras actividades económicas’, que incluyen minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvo ocupada el 0,7 %, y otro 0,7 % no especificó actividad.

Por género, la PEA femenina en julio fue de 25 millones y la masculina de 35,8 millones, con una tasa de participación de 46,5 % en mujeres en edad de trabajar y de 75,7 % en hombres.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció 0,6 % en el segundo trimestre del año, pese a las alertas de recesión por la guerra comercial desatada por Estados Unidos y tras el crecimiento de 1,5 % del PIB en 2024.