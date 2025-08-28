Líbano da por hecho que la misión de paz de la ONU será renovada con resolución francesa

La Presidencia del Líbano informó en un comunicado de la llamada recibida por Aoun, en la que dio las gracias a Macron por "sus esfuerzos que llevaron a un acuerdo para extender el mandato de las fuerzas internacionales de FINUL hasta finales de 2027", según la nota.

Está previsto que el Consejo de Seguridad de la ONU vote este mismo jueves para extender el mandato de los cascos azules, que expira el 31 de agosto, después de que tuvieran lugar negociaciones para evitar el fin de la misión como buscaban Israel y Washington, miembro permanente del órgano con derecho a veto.

Según medios estadounidenses, París habría promovido una resolución alternativa que prevé una última renovación de su mandato hasta finales de 2026 y su retirada progresiva del Líbano a partir de entonces, con la idea de que el Ejército libanés asuma todas las labores de seguridad en el país.

En los próximos días, la entidad castrense presentará precisamente ante el Consejo de Ministros libanés un plan detallado para desarmar al grupo chií Hizbulá antes de finales de este año y avanzar hacia un escenario en el que no haya actores armados en el país ajenos al Estado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El presidente Macron destacó que el plan que desarrollará el Ejército para implementar la decisión sobre el monopolio de armas cuenta con un amplio apoyo europeo e internacional y debe ser meticuloso", agregó la Presidencia en su nota sobre la conversación entre ambos líderes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, indicó que también abordaron los preparativos "en marcha" para la celebración de dos conferencias internacionales, una dirigida a lograr financiación para reconstruir el Líbano tras la guerra del pasado año con Israel y otro para fortalecer al Ejército libanés.