Los delitos de odio racial se disparan en Irlanda del Norte a su nivel más alto

Según las cifras policiales, este tipo de delitos aumentó casi el 50 % respecto al periodo anterior, en un repunte propiciado por "dos ciclos" de disturbios racistas ocurridos en los últimos meses, principalmente, en la localidad de Ballymena y en la capital de la provincia británica (Belfast).

"Este ha sido un año de odio y miedo en Irlanda del Norte, y el de un nuevo récord vergonzoso", señaló hoy el director de Amnistía Internacional (IA) en la región, Patrick Corrigan.

La PSNI agregó en su informe que el número de "incidentes por motivos raciales" también ha aumentado desde los 1.403 en el año hasta junio de 2024 hasta los 2.049 en el periodo siguiente, mientras que en torno a la mitad de esos se produjeron en el área metropolitana de Belfast.

Por contra, precisó el cuerpo, las cifras de los delitos e incidentes relacionados con el sectarismo, que implica a las dos comunidades tradicionalmente enfrentadas, la probritánica unionista y la proirlandesa nacionalista, se mantuvieron más o menos estables, hasta situarse en los 611.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Detrás de estos números hay personas reales, familias reales, que viven aterrorizadas simplemente por el color de su piel o su origen", sostuvo hoy Corrigan, quien atribuyó esta "crisis" a la "complacencia e inacción" de los políticos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El activista instó al Gobierno de poder compartido entre nacionalistas e unionistas a que muestre un "liderazgo decisivo" y presente "una nueva estrategia contra el racismo".

Una agresión sexual a una menor supuestamente cometida en Ballymena desembocó el pasado junio en varios días de altercados y enfrentamientos con la Policía, con decenas de agentes heridos, importantes destrozos y expulsiones de familias de inmigrantes de sus hogares.

La tensión se extendió asimismo a otras partes de la provincia, donde las protestas antiinmigración violentas han entrado, además, en una fase "más organizada" por la cooperación de grupos del norte y sur de la isla, según expuso recientemente un informe del Instituto de Diálogo Estratégico (ISD, en inglés).

El ISD, que analiza fenómenos de desinformación y extremismo, advirtió que está emergiendo una "colaboración" entre grupos de Irlanda del Norte que tradicionalmente no habrían trabajado juntos, en referencia a nacionalistas y unionistas.

Ambos colectivos, recordó, han operado en el pasado en "oposición ideológica con identidades distintas" debido también a sus respectivas afiliaciones al catolicismo o protestantismo, que aún perduran tras el fin del conflicto con la firma del acuerdo de paz del Viernes Santo (1998).

No obstante, subrayó que la "colaboración emergente entre actores a ambos lados de la frontera" marca un cambio "significativo en el panorama político, lo que sugiere que las quejas compartidas pueden superar las antiguas divisiones sectarias".