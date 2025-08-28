Luís Montenegro condena el "intolerable" ataque ruso a la delegación de la UE en Kiev

Lisboa, 28 ago (EFE).- El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, condenó este jueves el ataque ruso a Kiev, que se ha cobrado la vida de varios civiles y que "intolerablemente" alcanzó a la delegación de la Unión Europea en Ucrania.