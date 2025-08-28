Macron destaca junto a Merz que se han acercado "mucho" las posturas franco-alemanas

Desde el Fuerte de Bregançon, residencia veraniega de la presidencia francesa en el sur de Francia, Macron realizó una breve declaración junto a Merz en la víspera del vigésimo quinto Consejo de Ministros bilateral.

"Gracias a los trabajos de las últimas semanas, hemos logrado acercar mucho nuestras posturas porque, cuando hay una divergencia entre Francia y Alemania", las cosas se ralentizan en Europa, expuso.

"No es una condición totalmente suficiente, pero es necesaria" para que el bloque pueda avanzar.

El pacto comercial entre la UE y el Mercosur, el papel de Estados Unidos en un acuerdo de paz en Ucrania y las reglas fiscales de la Unión Europea han sido algunos de los temas en los que París y Berlín ha discrepado últimamente.

Sin entrar en detalles, Macron avanzó que las delegaciones franco-alemanas han trabajado en una veintena de proyectos en áreas como la industria, la defensa, la inteligencia artificial o la investigación y en cómo relanzar la UE.

"Juntos queremos impulsar una dinámica aún más fuerte para nuestra Europa, que sea más competitiva, con menos reglamentaciones", sostuvo el presidente francés, quien añadió que ahora "se abre una nueva página" en las relaciones entre ambos países.

A la espera de lo concreto de los acuerdos y de si las posturas se han acercado realmente en asuntos como el acuerdo UE-Mercosur, el conocido como motor franco-alemán de la Unión Europea ha atravesado reales dificultades en los últimos años.

El presidente francés y el antecesor de Merz, el socialista Olaf Scholz, mantenían diferencias notorias en asuntos como la defensa europea, la energía, el apoyo militar a Ucrania o cómo lidiar con los Estados Unidos de Donald Trump.