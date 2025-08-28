Maduro agradece al presidente de Colombia por ordenar un despliegue militar en la frontera

Caracas, 28 ago (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció este jueves al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, por ordenar un aumento del número de efectivos en la región del Catatumbo, ubicada en la frontera entre ambos países, para enfrentar, según dijo el colombiano, a "las fuerzas de la mafia".