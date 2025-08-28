Más de 200 periodistas denuncian en España la "masacre" contra la prensa en Palestina

Los trabajadores de los medios se concentraron este jueves con decenas de ciudadanos más en la ciudad de Pamplona (norte) para denunciar los ataques contra la prensa en Palestina y reclamar garantías para el ejercicio libre de la profesión en zonas de conflicto.

Los asistentes, provistos de cámaras, micrófonos y libretas, recuerdan en el manifiesto que, en 2024, Palestina “se convirtió en el país más peligroso del mundo para los periodistas”, según Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Esta organización denuncia que cerca de 200 reporteros han sido asesinados en Gaza por el ejército israelí en los primeros 18 meses de la guerra; decenas más han sido encarcelados en prisiones israelíes.

“Atrapados en el enclave, los reporteros de Gaza no tienen dónde refugiarse y carecen de todo, incluso de alimentos y agua”, subraya el manifiesto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los periodistas destacaron que la "represión" se extiende también a Cisjordania, donde los profesionales sufren acoso y agresiones por parte de colonos y del ejército, con “oleadas de detenciones” desde octubre de 2023. Además, denunciaron que la impunidad de los crímenes contra periodistas “es la norma”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los informadores reclaman tres medidas principales: el cese inmediato de los ataques contra periodistas y trabajadores de medios; la apertura de investigaciones internacionales independientes sobre cada asesinato; y garantías efectivas para la libre circulación y el trabajo de la prensa, tanto local como internacional, en todos los territorios afectados.

“Los periodistas locales son la única ventana al mundo de lo que ocurre en Gaza, pagando con su vida por ejercer su labor informativa”, sintetizaron.

RSF ha llamado a los medios de comunicación de todo el mundo a que participen el próximo 1 de septiembre en una iniciativa mediática global de respuesta a la "masacre deliberada de periodistas en Gaza" y para exigir el acceso sin restricciones de la prensa extranjera a la Franja.

Cerca de 63.000 palestinos han sido asesinados y otros 158.000 han resultado heridos en los ataques israelíes contra la franja lanzados desde octubre de 2023, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, después de que el brazo armado del movimiento islamista Hamás asesinara a 1.200 personas en territorio israelí y secuestrara a 250.