Meloni acusa a Moscú de rechazar la "vía negociadora" tras su "insensato" ataque a Kiev

"Los intensos ataques de esta noche sobre Kiev demuestran quién está del lado de la paz y quién no tiene intención de creer en la vía negociadora", escribió la mandataria italiana en su cuenta de X.

Meloni expresó además su solidaridad con las víctimas: "Nuestros pensamientos están con el pueblo ucraniano, con los civiles, con los familiares de las víctimas inocentes, entre ellos también niños, de los insensatos ataques rusos", añadió.

Por su parte, el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, condenó el "enésimo ataque ruso" contra Ucrania y lo calificó como un "grave acto de violencia".

El jefe de la diplomacia italiana expresó su "más sentido pésame al pueblo ucraniano" en su cuenta de X y trasladó su solidaridad tanto a Ucrania como a las instituciones de la Unión Europea dañadas durante el ataque con drones y misiles.

"El Gobierno italiano está en primera línea para lograr una paz justa y duradera, con el fin de garantizar la seguridad de Ucrania y de todos los ciudadanos europeos", añadió Tajani.