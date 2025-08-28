Milei arremete contra el Congreso tras derrotas legislativas: "Banda de facinerosos"

"Mientras nosotros nos rompemos el lomo para devolverle la estabilidad a todos los argentinos, el Congreso está secuestrado por una banda de facinerosos, que trabaja incansablemente para privar a la gente del fruto de su esfuerzo y recuperar todos los curros (negocios) que le hemos cortado desde el Ejecutivo", afirmó Milei durante el encuentro anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), en Buenos Aires.

En una extensa jornada entre el jueves 21 y el viernes 22, el Senado de Argentina rechazó y dejó sin efecto cinco decretos del Gobierno de Milei que ordenaban la reestructuración o el cierre de algunos organismos del Estado y la desregulación de la marina mercante, para luego convertir en ley un proyecto que declara la emergencia en el sector de la salud pediátrica y de las prácticas de los médicos residentes por un plazo de dos años.

Un día antes, el miércoles 20, la Cámara de Diputados rechazó un veto presidencial a una ley, aprobada en julio, que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta finales de 2027 y obliga al Gobierno a garantizar la financiación adecuada de las pensiones por discapacidad y fortalecer la asistencia para ese sector.

En paralelo, este jueves la Cámara Baja reactivó la comisión de investigación parlamentaria que investiga a Milei por el caso $Libra, la criptomoneda promocionada en febrero pasado por el mandatario antes de desplomarse y provocar pérdidas millonarias entre inversores.

"Si el Congreso planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen. Si no logramos sostener los vetos, los vamos a judicializar. Y si no los podemos judicializar, vamos a recortar el gasto en otro lado", añadió el mandatario en su discurso de este jueves.

El presidente planteó que el Poder Legislativo de Argentina se encuentra "secuestrado por lo peor de la clase política argentina, el kirchnerismo", en referencia a un sector de la oposición peronista liderado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015).

"Un Congreso que representa los intereses más bajos, que vive del pagador de impuestos. Un Congreso que, temeroso de que terminemos con el negocio de ellos y de sus amigos, quiere llevarse puesto al Gobierno nacional, elegido por el 56% de los argentinos", acusó el mandatario ultraderechista, que denunció además que la oposición parlamentaria se organizó para aprobar medidas que atacan el superávit fiscal.

"Lo que quieran hacer los degenerados fiscales, en tres meses, no me importa nada, porque se los voy a revertir, a partir del 11 de diciembre, si llegan a hacer daño", prometió Milei en referencia a la fecha en que en el Congreso asumirá su nueva composición tras las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.