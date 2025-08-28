Netanyahu se reúne con la jefa de PMA para hablar sobre la entrada de ayuda a Gaza

Jerusalén, 28 ago (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió en Jerusalén con la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, para abordar la entrada de ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza, días después de que la ONU declarara hambruna en la capital del enclave palestino.