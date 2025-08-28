Nicaragua tendrá a partir de 2026 dos jefes de las fuerzas policiales

Los dos jefes policiales serán nombrados por los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, según la enmienda constitucional propuesta por el Ejecutivo y aprobada de forma expedita por el Legislativo.

Ortega y Murillo podrán nombrar a dos Jefes de las Fuerzas Policiales de entre los miembros de la Jefatura Nacional, una vez que la reforma constitucional sea aprobada en segunda votación, prevista para enero de 2026, según el texto

Los copresidentes también tendrán la facultad de nombrar a los subdirectores y subdirectoras generales y al inspector o inspectora general.

Asimismo, otorgarán los grados de primer comisionado o primera comisionada y comisionados o comisionadas generales. Así como nombrar a la o el comisionado general del Ministerio del Interior, de acuerdo con el texto.

El pasado 26 de febrero, el primer comisionado Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo, tomó posesión de un nuevo mandato de seis años como director general de la Policía Nacional de Nicaragua.

El jefe policial, que dirige las fuerzas de seguridad desde el 5 de septiembre de 2018, y tomó posesión para el período 2025-2031, juró lealtad a la pareja presidencial y al "trabajo ideológico" del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el poder en Nicaragua desde 2007.

El jefe de la Policía de Nicaragua fue sancionado en 2018 por Estados Unidos con la Ley Global Magnitsky por abusos contra los derechos humanos y corrupción.

El cuerpo policial fue fundado el 5 de septiembre de 1979 con el nombre de Policía Sandinista, en sustitución de la Guardia Nacional, a raíz de la revolución popular que derrocó con las fuerzas de las armas a la dictadura del Gobierno de Anastasio Somoza Debayle.