Panamá condena ataque en escuela de EE.UU. que deja dos niños muertos y diecisiete heridos

"Este acto de violencia es inaceptable y nos llena de profundo dolor", indicó un comunicado de la Cancillería panameña.

Panamá expresó "su más sincera solidaridad" a Estados Unidos, a las familias de las víctimas y todos los afectados, elevó sus "oraciones por la pronta recuperación de los heridos" y reafirmó su "compromiso con la defensa de la vida, la paz y la convivencia pacífica entre las naciones y los pueblos".

El atacante fue identificado como Robin Westman, de 23 años, quien el miércoles disparó tres tipos de armas diferentes durante una misa de principio de curso en la escuela de la Anunciación, en Mineapolis, y posteriormente se suicidó, según la información policial.

Un niño continúa en "estado crítico" y dos personas más en "estado grave" luego de ser blanco del tirador, de acuerdo con las autoridades sanitarias de Minesota.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) es el encargado de analizar el tiroteo como un posible crimen de odio contra los católicos y un acto de terrorismo doméstico, informó este jueves la Casa Blanca.

Estados Unidos tiene la mayor tenencia de armas per cápita del mundo -y con gran diferencia frente a otros países desarrollados- y se ha resistido a aprobar regulaciones de control de armas más estrictas, pese a los constantes tiroteos, 286 en lo que va de 2025.