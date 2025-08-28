Requisan en Rusia 135 kilogramos de drogas ocultos en lavavajillas

Según informó en Telegram, "durante la investigación se estableció que los miembros de la organización criminal introdujeron en el país drogas para su posterior venta en Moscú en un medio de transporte que trasladaba lavavajillas de Bielorrusia a Rusia".

La Fiscalía incoó una causa penal por tráfico de drogas contra varios ciudadanos ucranianos, sin ofrecer detalles sobre el número de encausados ni revelar sus identidades.

"Los infractores fueron detenidos por los agentes de la Aduana Central de la Fiscalía de Transporte Interregional de Moscú", señaló la dependencia, que asegura haber requisado más de 135 kilogramos de drogas y sustancias psicotrópicas.

Las autoridades rusas ya dictaron la medida cautelar de un mes de prisión en contra de los narcotraficantes, que podrían enfrentar una pena de cadena perpetua.

