Rusia asegura que su mercado de combustibles es estable pese a ataques a sus refinerías

"El mercado de combustible está completamente cubierto", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria, al contestar a la pregunta acerca de si se planean medidas adicionales para proteger las refinerías del país de los ataques ucranianos.

Según el digital independiente Meduza, la pasada noche drones ucranianos atacaron dos refinerías rusas, en las regiones de Samara y Krasnodar, causando sendos incendios, imágenes de los cuales se publicaron en las redes sociales.

Diversos expertos coinciden en que los ataques ucranianos han dejado fuera de servicio en torno al 16 % de las capacidades productivas de las refinerías rusas, porcentaje que el jefe de las Fuerzas de Drones de Ucrania, Robert Brovdi, elevó hoy al 20 % con los bombardeos de los últimos días.

El portavoz de la Presidencia rusa admitió que hay "fluctuaciones en los precios del combustible por diversas razones", pero subrayó que las autoridades adoptan "medidas enérgicas" para garantizar que los precios de la energía y la gasolina se mantengan estables.

El Gobierno ruso amplió ayer la prohibición de exportación de gasolina hasta fines de octubre próximo para las empresas comercializadoras y hasta fines de septiembre para las productoras, con el fin de garantizar los suministros en el mercado interno.