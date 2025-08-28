Santiago Cruz celebra 15 años de 'Cruce de caminos' con un álbum grabado en vivo

El trabajo incluye versiones renovadas de las canciones originales, dos temas inéditos y una versión sorpresa a piano y voz de 'Un amor de verdad'.

El proyecto, producido por Nacho Mañó —integrante de Presuntos Implicados y productor del disco original de 2009—, busca tender un puente entre pasado y presente.

"Lo quise hacer en vivo porque ahí está la quintaesencia de la música, en la comunión con otros músicos y el público. Ese es un momento de mucha verdad", aseguró Cruz en un comunicado.

Entre los invitados figuran artistas de la nueva generación colombiana, como Diamante Eléctrico, Duplat, Sotomonte, Lucio Feuillet y Juan Pablo Vega, además de colaboraciones especiales con Monsieur Periné y Junior Zamora.

El álbum llega acompañado del sencillo 'Un intento permanente', una pieza con bases funk y cercanas al rap, en la que Cruz responde a la pregunta existencial '¿Quién eres?' con la frase que da título al tema: "Soy un intento permanente".

Tras una gira con varios recintos llenos en México y Estados Unidos, 'Quince de Caminos, la gira' continuará en Argentina, Chile, España y Colombia, donde Bogotá lo recibirá el próximo 17 de octubre en el Movistar Arena.

Con más de 20 años de carrera y seis nominaciones a los Latin Grammy, Cruz se ha consolidado como una de las voces más queridas de la música pop colombiana y latinoamericana.